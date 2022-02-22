И это не пена для бритья, не носки с котятами, не солдатский сухой паек с тушенкой. Мы предлагаем варианты подарков папам, для которых 23 февраля — это традиция и праздник со смыслом, а не просто формальный повод повеселиться. Подобрали подарки в категориях: умные, трогательные или полезные.
1. Игрушка-антистресс
Зря вы думаете, что это только детям нужно снимать стресс. В жизни взрослых (гораздо реже, конечно) тоже иногда случаются непростые ситуации. Вот сидит, к примеру, папа перед телевизором и смотрит хоккей. Это серьезное переживание. Или, например, читает новости в «Телеграм». Это тоже требует недюжинной выдержки. Была бы у него какая-нибудь пластичная штука, которую мять, или тыкать, или жамкать, — ведь это поколение, которое помнит упаковочную пленку с пузырьками, которые под пальцами так приятно лопались! Словом, купите pop it. Глядишь, и настроение улучшится. У папы.
2. Электрическая зубная щетка
Папам обычно нравятся технические новинки. Но они боятся применить их на своем личном организме. Одно дело — новая дрель или шуруповерт, а другое — приспособление для зубов. Но если он получит новую умную красивую штуку, пусть даже для зубов, он непременно заинтересуется и проверит, как она работает. Возможно, сначала на маме, а потом на себе. Есть еще один плюс в этом подарке: насадки надо время от времени менять, а значит, вам можно не думать о следующем подарке.
3. Сертификат в барбершоп
Даем девять баллов из десяти, что папа не был в барбершопе никогда. Либо его стрижет мама, либо в парикмахерской за углом под один и тот же полубокс или какие там бывают модные стрижки. Папа не может позволить себе барбершоп, потому что он в принципе не понимает, зачем это ему. Некоторые даже переспросят: это что вообще? Именно поэтому стоит устроить ему такое приключение. Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, будет о чем рассказать друзьям в бане.
4. Хорошие наушники
Лучше беспроводные. Папа будет удивлен (возможно), как хорошо может звучать музыка, особенно та, что любимая с молодости. И совсем хорошо, если это будут большие наушники, чтобы было комфортно. Тогда у папы будет: а) его музыка и б) способ уединиться в любой момент. С прекрасным.
5. Смешные тапочки
Мимишный, домашний, нежный подарок. Разумеется, у папы есть тапочки, и даже, скорее всего, не одна пара. Но тапочек много не бывает, это известный закон Ньютона. Вы можете выбрать такие тапочки, которых у папы пока точно не было: в виде плюшевых мишек или что-то более брутальное — натуральные мини-валенки ручной работы, как вариант. А старые тапочки незаметно унести и выбросить.
6. Измеритель влажности помещения
Это подойдет папам, которые любят контролировать погоду в доме, а также осведомлены о влажности помещения как залоге здоровья для живых организмов. С прибором папа становится повелителем атмосферы и комфорта в целом. Если в доме до сих пор нет увлажнителя, то это будет следующий подарок. Не исключено, что со временем потребуется домашний барометр, что тоже неплохая идея на 23 февраля и на Новый год.
7. Термометр для мяса
Не вполне очевидная, но крайне элегантная штука, которая придает папе загадочный и профессорский вид. Если папа любит что-то такое жарить, тушить, томить и запекать, то он может в равной степени оценить или скептически ухмыльнуться этому подарку. Но в любом случае это будет забавный реквизит, которым можно удивлять и очаровывать гостей, приглашенных на шашлык.
8. Персональный складной стул
Легкий переносной дачный стул (со специальным углублением для стаканчика на подлокотнике) должен принадлежать лично папе, это важно. Такая опция для свободного и незаметного перемещения по открытому пространству сада или загородной усадьбы. Если получится написать на спинке стула папину фамилию латиницей или его домашнее прозвище, то будет совсем огонь.
9. Конструктор «Лего»
Не надо удивляться. Некоторые папы, у которых подрастают внуки, проявляют неподдельный интерес к конструированию. Бывает, внуки уже заснут прямо посреди ковра, а папы-деды все собирают и собирают двухэтажный гараж для самосвала. У них в детстве определенно не было ничего подобного. «Лего» придумано не только для детей, пора перестать этого стесняться. Подберите папе сложный умный набор, пусть займется наконец любимым делом, и не надо будет делиться с младшим поколением.
10. Фитнес-браслет
Не так чтобы жизненно необходимая вещь, но папу развлечет. Измерит пульс, давление, подсчитает шаги и, возможно, физкультура в виде ходьбы заинтересует папу, в каком бы возрасте он ни был.
11. Беспроводная колонка
Новые гаджеты старшее поколение категорически не считает предметами первой необходимости, поэтому не тратит на это деньги. Увидите, какое они производят впечатление! Папы становятся как дети. Мало того, что эта штука удобная, некоторые из них еще и управляются голосом. Поверьте, это отличная возможность для папы проявить свои организаторские и руководящие способности, которые за ненадобностью дремали. Ну и продвинуться по части современных технологий: там и до умного дома недалеко.
12. Носки с подогревом или такие же перчатки или одеяло с рукавами
Если у папы есть собака или привычка гулять по лесу, он оценит такие носки и перчатки. А одеяло с рукавами и маме понравится.
13. Термос или пивная кружка с охлаждением
Тут все зависит от ритуалов, которые свойственны конкретному папе. Сами решите, чем он интересуется больше: баней или не баней (обычно это два противоположных типа пап). Пивная кружка с двойными стенками заранее помещается в холодильник, гель в стенках охлаждается, поэтому напиток в кружке всегда изумительно холодный, как надо. Ну как с термосом обращаться, папа и сам разберется.
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