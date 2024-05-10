Что почитать челябинцам на майских праздниках

Делимся советами от писателя и нашей редакции

Ежегодно 10 мая в России отмечается День Российской книжной палаты — организации, регистрирующей всю печатную продукцию, выпускаемую в стране, формирующей государственный архив печати и занимающейся исследованиями в области книжного дела. В честь такого «книжного» дня мы поговорили с программным директором Южно-Уральской книжной ярмарки «Рыжий Фест» и автором книг для подростков Ульяной Бисеровой и узнали, за какую новинку следует взяться на выходных.

Как рассказала нам Ульяна Бисерова, этой весной вышло много по-настоящему интересных книг, способных скрасить пасмурные вечера и отправить своих читателей в увлекательное путешествие. Мы представим топ-3 книги, отмеченные челябинским писателем.

«Другие ноты» Хелены Побяржиной

Фото: Альпина Паблишер

Это роман-пасьянс на 104 главы, которые, как карты, можно тасовать и читать как в предложенном порядке, так и произвольно или же разделив на две равные колоды, чтобы проследить линейную историю. Случается, что в голову закрадывается мысль о том, что жизнь следовало бы прожить иначе: выбрать другую дорогу на развилке, встретиться или, наоборот, расстаться — а может, и вовсе поменяться с кем-то местами. Можно ли перекроить свою жизнь и попробовать войти в одну реку дважды, если пасьянс не складывается? Это книга об истоках молчания, о том, как травматична недосказанность, о рождении музыки, о предательстве, горе и преодолении страхов.

«Завет воды» Абрахама Вергезе

Фото: Фантом-Пресс

Пожалуй, одна из самых ожидаемых книг этого года, ведь после выхода «Рассечения Стоуна» прошло долгих 15 лет молчания. Это эпическое полотно, которое охватывает историю нескольких поколений семьи в Индии на протяжении всего двадцатого века. И это не совсем знакомая Индия, а Керала, где по соседству живут ортодоксальные христиане и коммунисты, и новорожденного ребенка вполне могут назвать, к примеру, Лениным. Меняется страна, традиции, медицина (которая, как и в прошлом романе Вергезе, занимает далеко не последнее место). Время течет, как великая река, дарит и отнимает жизни, ветвится семейное древо и передается из поколения в поколение родовое проклятье. Это книга о том, как даже в самые тяжелые и темные времена не стоит терять надежду и опускать руки.

«Тоннель» Яны Вагнер

Фото: АСТ

Если вы еще не успели, рекомендуем герметичный триллер, который (осторожно!) практически гарантированно вызывает приступ клаустрофобии. Завязка выглядит довольно буднично: июльский воскресный вечер. В длинном, как кишка, трехкилометровом тоннеле под Москва-рекой застряли в пробке полторы сотни автомобилей. Ожидание затягивается, и измученные люди нервничают и томятся — завтра рабочий день. И вдруг по замершим рядам машин проносится тревожная весть: с обеих сторон тоннеля опустились тяжёлые решетки и закрылись бетонные гермодвери, отрезав их от остального мира. Проходит час, другой, третий, а спасения так и нет, словно весь мир забыл о пятистах несчастных, заживо замурованных в бетонном тоннеле. И все острее начинает сверлить сознание пугающая мысль: а что, если там, снаружи, случилось что-то по-настоящему страшное, непоправимое? Почти ни у кого из двух десятков героев романа нет имён: мама-Пежо, разухабистый «УАЗ-патриот» с семейством, газелист, таксист, красавица из красного кабриолета... Но это не обезличенные маски, почти сразу же становится понятно, что ни один из них не сводится к какой-то четкой, навсегда закреплённой характеристике — каждый боится, тревожится, злится, отстаивает свое, надеется на справедливость, мечтает избежать груза ответственности, действует неразумно, импульсивно. Это не роман-катастрофа, а зафиксированная по минутам хроника болезни. А лекарство одно: держаться своих, изо всех сил держаться своих, не потерять, не оттолкнуть — и остаться человеком даже тогда, когда все рушится, особенно тогда.

От нашей редакции мы хотим посоветовать еще две книги — отечественный роман журналистки Кати Качур и уже ставшую классикой литературы художественную автобиографию Ромена Гари.

«Любимчик Эпохи» Кати Качур

Фото: ЭКСМО

Книга рассказывает о жизни двух братьев — Родиона и Ильи. От старшего всегда ждали чего-то особенного, ведь он родился красивым и сильным, в то время как мягкого и ранимого Илью любили просто так. Родион завидовал и боролся за внимание матери, в то время как Илья не прилагал усилий, чтобы понравиться. Илья предпочитал тишину и уединение, в то время как Родион наслаждался шумными компаниями и восхищенными взглядами окружающих. Когда Илье исполнилось семь лет, его похитила и удерживала у себя несколько дней сумасшедшая старуха по прозвищу Эпоха. С тех пор жизнь мальчиков сильно изменилась: Илья навсегда стал заикой, а Родион превратился в вечную «няньку». Братьям потребовалась вся жизнь, чтобы осознать, насколько они дороги друг другу.

«Обещание на рассвете» Ромена Гари

Фото: издательство

Это произведение, полное любви к матери и размышлений о взаимоотношениях между ребенком и взрослым, задуманным и достигнутым, обещанным и случившимся. Эта книга представляет собой автобиографию, которая сочетает в себе юмор, романтику и философию. Она рассказывает об отношениях между сыном и матерью, о всепоглощающей, эгоистичной и бескорыстной, жестокой и трогательной материнской любви, которая заставляет сына реализовать свои несбывшиеся мечты и выполнять любую просьбу: стать боевым летчиком, выдающимся дипломатом, классиком французской литературы — дважды лауреатом Гонкуровской премии.