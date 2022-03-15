Читку пьесы «Три сестры» в Челябинске совместят с чаепитием

Актеры Театра драмы и зрители прочитают Чехова по ролям

В Челябинском театре драмы устроят «Чаепитие с Чеховым». Актеры в костюмах чеховской эпохи устроят читку пьесы «Три сестры», все желающие смогут тоже выбрать себе роль и присоединиться либо просто понаблюдать с чашкой чая.



Ведущая клуба читательского мастерства «Читалка» Агния Вязовская расскажет о жизни писателя и истории «Трех сестер». Билеты на встречу закончились спустя полчаса от начала продаж, поэтому Театр драмы увеличил количество мест.

Чаепитие и чтение классики начнется 20 марта в 13:00, место встречи — фойе Театра драмы.