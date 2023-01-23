Чистомэн реабилитирует челябинские помойки

Успехами нового проекта активист поделился в своем блоге

Челябинский экоактивист Чистомэн поделился успехами нового проекта: месяц назад на площадке для сбора мусора блогер установил полку для бесплатных вещей. В своем блоге он поделился фотографиями полки, на которой стали оставлять вещи.



Подписчики в комментариях сомневались, что такой стеллаж будет работать, писали: «Никто не будет брать вещи с помойки», «Главное, чтоб саму полку не унесли», «Лучше на „Авито“ выложить».

Чистомэн и сам сначала не знал, как все будет работать. Но теперь блогер начал проектировать следующий стенд и принимает советы от подписчиков в паблике «ВКонтакте».

«Я же первопроходец. Поэтому версия стенда исключительно для ошибок. Посмотреть, как будет работать», — рассказывает Чистомэн.

Сделать стенд в своем дворе блогер предлагает самим жителям, а подробную видеоинструкцию активист опубликовал в блоге. Некоторые комментаторы просят перенести полку подальше от мусорных контейнеров, неприятно брать вещи с помойки.

«В этом-то и проблема, что помойка воспринимается как что-то плохое. Одна из целей этого проекта — немного реабилитировать площадки для сбора мусора», — отвечает активист.

Чистомэн несколько лет продвигает экологичный образ жизни в Челябинске и за его пределами. В паблике блогера «ВКонтакте» более 70 тысяч подписчиков. Он регулярно устраивает уборки в парках, лесах и у озер, устанавливает урны для окурков и призывает горожан не мусорить.