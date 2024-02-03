Четыре церкви в Челябинской области могут стать объектами культурного наследия

Это два храма в Магнитогорске, церковь в Карталинском районе и часовня в Катав-Ивановске

Госкомитет охраны объектов культурного наследия рекомендовал включить в реестр ОКН регионального значения храмы Святителя Николая и Михаила Архангела в Магнитогорске, Петропавловскую церковь в селе Неплюевка Карталинского района и Ильинскую часовню в Катав-Ивановске. Последние были возведены в конце ХIX — начале XX веков, храмы в Магнитогорске — сразу после Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Петропавловская церковь была построена казаками в 1885 году из лиственницы. В 1929 году службы там проводить перестали, и здание церкви начали использовать для хозяйственных нужд. В начале XXI века здание храма, сохранившее черты деревянной походной казачьей церкви, восстановили, и с 2004 года там снова проходят богослужения.





Ильинская часовня в Катав-Ивановске была заложена в 1901 году. Спустя время крупное деревянное четырехгранное строение забросили, однако оно сохранилось, и летом 1999 года прихожане начали его восстанавливать.







«Объекты обладают исторической ценностью как здания подлинных культовых сооружений конца ХIХ — начала XX веков»,— уточнили в комитете.

В Магнитогорске оба храма появились в 1945—1946 годах. По просьбе верующих и при содействии руководства ММК было приобретено два дома в поселках Дзержинском и Дмитровском, которые перестроили под церкви. Храм Святителя Николая Чудотворца был возведен за полтора месяца, но уже в 1961 году его закрыли. В здании сначала разместили клуб, а затем планетарий и склад. В 1990 году его вернули церкви и восстановили.







Храм Михаила Архангела также возвели из деревянного дома. В 1982 году здание переложили кирпичом, а также увеличили его площадь. На сегодняшний день он вместе со зданием трапезной представляет единый комплекс.







Ранее в реестр объектов культурного наследия регионального значения было рекомендовано включить здание железнодорожного вокзала, расположенного на станции Вязовой в Усть-Катаве. Его возвели в 1890 году при строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги для обслуживания металлургических предприятий. Впоследствии часть здания была отдана под ресторан, а затем под пункт технического осмотра и прочее. В 2005 году его реконструировали.