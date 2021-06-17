«Через неделю война, Иосиф Виссарионович. Источник надежный» — в Челябинске вспомнили о начальнике внешней разведки Павле Фитине

На памятную выставку, аналогов которой нет нигде в России, приехал московский ветеранский «Клуб 101»

На третьем этаже Дворца пионеров и школьников им. Крупской работает выставка «Без права на славу — во славу державы». Экспозиция посвящена героям страны — разведчикам, которые всю жизнь работали инкогнито, добывая важные сведения, принимая сложные решения. Памятный проект в Челябинске инициирован Денисом Девяткиным и военно-спортивным фондом «Урал». Сначала была издана книга про разведчика Ахмерова (кстати, театральную зарисовку о жизни разведчика этой весной поставил режиссер Олег Иванов, запись спектакля хранится в архивах мультимедийного музея «Россия — моя история»), потом открыт памятник на площади Разведчиков у Дворца пионеров. Затем в 2017 развернули выставку, посвященную всем уральским героям. Кстати, такой проект для страны уникальный. Даже в Москве подобную экспозицию не согласовали.





Только четыре года назад рассекретили и документы, касающиеся главного разведчика СССР времен Второй мировой войны Павла Фитина. Именно он руководил службой внешней разведки, лично доложил Сталину о том, что 22 июня немецкая армия начнет наступление, и понял, насколько важно включиться в гонку ядерного вооружения в самый разгар войны. Это тот самый «Алекс» из «Семнадцати мгновений весны», которому «Юстас» Штирлиц отправлял свои донесения. Павел Фитин — уралец, родился в Курганской области. Прямо сейчас про главного разведчика снимают документальный фильм.





«В конце осени на Первом канале выйдет многосерийный фильм «Фитин», который расскажет зрителям историю выдающегося уральца Павла Фитина, в 31 год возглавившего службу внешней разведки нашей страны и успешно руководившего ею в тяжелое военное время. Многие сравнивают этот проект с «Семнадцатью мгновениями весны», но это не так. Штирлиц — герой собирательный, а Фитин — реальный. Перед выходом фильма здесь, на Урале — малой родине Павла Михайловича, мы анонсируем это событие и дарим экспозиции бюст Фитина, информационный дайджест к фильму и книгу «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства», — рассказывает Валентин Запевалов, журналист и председатель «Клуба 101».

Для справки: «Клуб 101» — московское объединение бывших сотрудников службы внешней разведки, тех, кто уже может показывать свое лицо и говорить о своих товарищах.





Среди гостей, собравшихся на памятной встрече, были ветераны служб внешней разведки из Челябинска, гости из Татарстана и Екатеринбурга. Бывший разведчик, а ныне историк Евгений Дементьев был лично знаком с Фитиным.

«Мой брат был с дружен с Павлом Михайловичем. Я его много раз видел, жаль, что не фотографировал и не записывал беседы с ним. Брат жил на улице Горького, напротив ресторана „Арагви“, на 6 этаже. Как-то пришел Павел Михайлович, встал к окну, долго смотрел на этот ресторан. А потом брат мне рассказал, что в этом ресторане Фитин встречался с американскими разведчиками. Это был 1956—1957 год, я тогда не понимал ничего в международной политике и только возмущался, как такая встреча вообще могла случиться», — вспоминает Евгений Дементьев, который на основе архивных данных и историй современников составляет новую книгу о Фитине.

Памятные подарки, доставшиеся челябинской экспозиции, — первые экземпляры бюста Фитина, книги и информационного дайджеста о фильме — выпущены специально к осенней премьере. Не исключено, что в Челябинске этому будет посвящено еще одно памятное событие.

«Павел Фитин был уральцем, поэтому нас так и тянет в Челябинск приехать, побыть с соратниками. Но в самом фильме нет кадров из детства, а потому не нашлось места курганским видам. Мы планировали снимать фильм в США, Германии, Чехии, в реальных местах. Но из-за пандемии пришлось искать подходящие декорации в нашей стране. Открою секрет: московская Маросейка очень подходит для съемок событий в Японии, а пейзажи Барселоны и Бильбао мы нашли в Ялте. Главную роль в фильме исполняет Сергей Маврин», — делится подробностями Валентин Запевалов.

Выставка «Без права на славу — во славу державы», открытия памятников разведчикам, съемки фильмов привлекут внимание молодежи, заинтересуют школьников, помогут сохранить историю и, как знать, может, привлекут в ряды служб внешней разведки новые кадры. На это надеются ветераны, учредители военно-спортивного клуба «Урал», «Клуба 101» и руководитель выставки Анастасия Магнитова.





— Может, при Дворце пионеров и школьников им. Крупской открыть школу юного разведчика? А «Клуб 101» мог бы приезжать с лекциями, — спрашиваю.

— У нас здесь несколько сотен детей. Думаю, это вполне реальная идея. Когда я провожу тут экскурсии для школьников, мы обязательно начинаем нашу прогулку у памятника Ахмерову. И я спрашиваю у детей, почему он так одет и держит в руках New York Times. Им интересно", — улыбается Анастасия Магнитова и показывает книгу отзывов, где среди школьных записок есть строчки от ветеранов, Героев России и тех, кто всю свою жизнь посвятил родной стране.





