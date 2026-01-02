Челябинцы выбирают фильм для семейного просмотра в новогодние каникулы

По стране лидируют несколько работ

В первые дни нового года перед многими челябинскими семьями встает вопрос: какой фильм выбрать для совместного похода в кинотеатр? По данным единой автоматизированной информационной системы кинопроката, в стране уверенно лидируют три новогодние премьеры для семейного просмотра.

Безусловным фаворитом стал сиквел «Чебурашка 2», собравший в прокате уже почти миллиард рублей. За ним следуют новые анимационные фильмы по мотивам советской классики — «Простоквашино» (около 420 млн рублей) и «Буратино» (около 400 млн рублей). Все картины имеют возрастное ограничение (6+).

Сюжет «Чебурашки 2» продолжает историю через год: подросший герой отправляется в горы, что заставляет взрослых героев в исполнении Сергея Гармаша и Елены Яковлевой отправиться на его поиски. «Буратино» и «Простоквашино» также предлагают современные экранизации любимых сказок.

Помимо этих лидеров, в топ проката также входят продолжения других популярных франшиз: «Елки 12» (12+), «Три богатыря и свет клином» (6+), «Иллюзия обмана 3» (16+), «Оно. Первое пришествие» (18+).