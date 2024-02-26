Челябинцы увидят выставку фотографий китайских авторов

Авторы из Поднебесной отправятся в путешествие по Уралу

В мае в Историческом музее Южного Урала откроется фотовыставка «Современный Китай». Работы восточных фотографов будут привезены в рамках долгосрочного сотрудничества России и Китая, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

Выставка откроет XV Международный фестиваль фотографии «ФотоФест», который в этом году посвящен 270-летию Златоуста. Планируется, что гости из Китая во главе с вице-президентом Восточной международной ассоциации искусства фотографии Лу Мином не только привезут свои работы на выставку, но и поучаствуют в фотомарафоне «Один день из жизни Златоуста», отправившись в путешествие по Челябинской области.

«Китайские коллеги из Восточного отделения FIAP предоставили нам на выбор больше сотни разнообразных фотографий, из которых мы напечатаем для нашей выставки 75 лучших снимков, отражающих сегодняшнюю жизнь в Поднебесной. Выставка откроется в Большом выставочном зале нашего музея и продлится до середины лета, чтобы челябинцы смогли познакомиться с культурой и природой современного Китая», — рассказывает директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский пресс-службе музея.



Сотрудничество с фотографами из Поднебесной началось еще в 2019 году, когда министр культуры региона Алексей Бетехтин открыл выставку фотографий Южного Урала в китайской провинции Хэйлунцзян.