В Челябинске начались гастроли столичного театра МХАТ им. Горького. Четыре вечера на сцене Театра драмы будут показывать постановки по произведениям Михаила Булгакова. 24 и 25 мая столичные артисты сыграют «Мастера и Маргариту», а 27 и 28 мая — «Зойкину квартиру».

Делегация от МХАТа насчитывает порядка 40 человек — это актеры и технический персонал. На сцене челябинского театра уже смонтированы декорации и идут репетиции.

Спектакли по Булгакову в репертуаре МХАТа поставлены режиссерами-мэтрами Татьяной Дорониной и Валерием Беляковичем. За много лет постановки практически не изменились, хотя премьера «Зойкиной квартиры» состоялась в 1989 году, и в 2018-м спектакли восстановили.

«Мы максимально бережно относимся к спектаклю. Татьяна Васильевна ставит очень плотно, эмоционально, насыщенно. Мы поменяли только самый финал, там была слишком массивная декорация. „Мастер и Маргарита“ тоже остался без изменений. Так что челябинцы увидят именно те спектакли, которые поставлены на сцене МХАТ много лет назад великими режиссерами», — говорит народный артист России Михаил Кабанов, исполнитель роли Воланда и режиссер, восстанавливающий спектакль «Зойкина квартира».

Напомним, что артисты приехали в Челябинск в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Гастроли Московского МХАТ им. Горького в Челябинске проходят 24—28 мая. Все билеты на спектакли проданы.