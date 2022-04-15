Вечером 14 апреля житель поселка Берегового Николай Марков сумел добраться до собаки и снять со льдины.
Небольшой пес, размером со щенка, просил о помощи, но в руки не давался. Дети заметили его и пытались найти лодку, чтобы доплыть до льдины, но не смогли.
«Собака просидела весь день на льду. Я звонила несколько раз в МЧС, но мне не ответили. Еще один очевидец Яна Казачкова говорит, что подойти к собаке было невозможно, потому что она находилась достаточно далеко от берега»,— рассказывает зооволонтер приюта для маленьких собак «Мушкин дом» Ольга Артемьева.
Яна Казачкова, которая оказалась на Смолино случайно, рассказывает, что ребята уговорили одного из друзей, местного жителя Николая Маркова, надеть высокие рыбацкие сапоги и попробовать дойти до льдины.
«Николай не сразу, но смог подманить собаку кормом, потом погладил, взял на руки и вынес на берег. Это было непросто. Видно, что пес потерялся, он маленький, породистый. Такие обычно на улице не живут»,— рассказывает Яна Казачкова.
Пса принял у себя приют «Мушкин дом». Волонтеры ищут его хозяина. Если вы знаете хозяина собаки, свяжитесь с группой приюта во «ВКонтакте».
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