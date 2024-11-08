Челябинцы смогут увидеть историю собачки Сони в театре кукол

Герои книг станцуют и споют перед зрителями

Челябинский театр кукол готовит премьерный спектакль по сказке Андрея Усачева об умной собачке Соне. Режиссер спектакля Александр Борок попробует оживить героев книг на сцене. О подготовке к премьере рассказали в театре.

«Моим детям очень нравятся книжки про умную собачку Соню. Они готовы слушать про нее бесконечно и даже придумывают для Сони свои собственные истории. Тогда я подумал, что было бы интересно подарить всем детям и родителям, которые любят эти истории, спектакль про умную и забавную собачку по имени Соня», — рассказал Александр Борок.

На сцене перед зрителями предстанут люди и животные: сама любопытная Соня, ее хозяин Иван Иванович. Вместе они будут с юмором и иронией проходить через разные трудности в уютном городе, где на стенах домов нарисованы цветы, деревья и кошки.

Пластику персонажей и танцы актеров ставит известный клоун и мим Дмитрий Усков, одно время работавший со знаменитым Вячеславом Полуниным. Артистам придется разучить стиль шим-шам — степ-танец, зародившийся в Америке на заре прошлого века.

Спектакль сыграют 16, 17, 23 и 24 ноября. Перед зрителями предстанут артисты Николай Архипов, Мария Ахмедова, Наталья Балдина, Елена Дрыгина, Арина Згурская, Марианна Тарасова и Федор Псарев.

Возрастное ограничение 6+.