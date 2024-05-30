Челябинцы смогут сфотографироваться на фоне автомобилей начала XX века

На параде старинных машин соберутся отечественные и зарубежные раритеты

В следующую субботу, 8 июня, в центре Челябинска пройдет фестиваль ретроавтомобилей «Машина времени». Более ста единиц ретротехники и их мини-версии представят реставраторы и коллекционеры со всей области, поделились в военно-историческом клубе «Дивизион».

Фестиваль пройдет в четвертый раз и стартует после автопробега ретроавто. Традиционно на Театральной площади перед драмтеатром соберутся уникальные марки и модели автомобилей, военной техники, мотоциклов, тракторов, велосипедов, а также машинки на педалях и педальный конь.





Также челябинцам обещают выступления артистов и творческих коллективов, конкурсы, фотозоны с легендами автопрома, детскую площадку с ретроавтомобилями и заезды на багги (кроссовых мотомашинах) и квадроциклах.

Стартует ретрофестиваль в 12:00, продлится около трех часов.

Возрастное ограничение 6+.