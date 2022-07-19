В ближайшее время электронный фонд Челябинской областной универсальной научной библиотеки пополнится редкими изданиями. Благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» еще 23 книжных памятника из фонда Публички будут оцифрованы и появятся в Национальной электронной библиотеке России и в каталоге челябинской библиотеки.
Среди редких изданий есть настоящие жемчужины — экземпляр книги немецкого поэта Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера Sämmtliche Werke, изданной в Лейпциге в первой трети XIX в., а также работы французского писателя и политического деятеля Альфонса Мари Луи де Ламартина Harmonies poétiques et religieuses (St. Pétersbourg, 1830). Эти книги принадлежали Петру Георгиевичу Ольденбургскому, принцу императорского дома Романовых.
«Из фондов нашей библиотеки в этом году будет оцифровано и размещено на портале «НЭБ. Книжные памятники» 23 издания. Большая часть отобранных книг — издания из коллекции „Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой трети XIX в. Также в список вошли работы многих выдающихся философов и ученых. Например, произведения „Опыты лирические и другия мелкия сочинения в стихах“ Александра Востокова, „О любострастных болезнях“ Иоганна Фридриха Фрице, „Общая парфология“ Филиппа Карла Гартмана. А на „Искуcство снимания мест, и в особенности о военной съемке“ Дюпена де Монтесона (около 1720—1790) будет написана историко-книговедческая аннотация», — отмечает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.
Это неполный список редких и уникальных изданий и документов, доступ к которым получат не только научные сотрудники, но и обычные читатели. С каталогом могут ознакомиться все пользователи электронного ресурса Публичной библиотеки.
«В рамках национального проекта „Культура“ оцифровываются рукописные книги и печатные издания, обладающие духовной, материальной и культурной ценностью. Всего до 2024 года планируется оцифровать и представить в свободный доступ 48 тысяч документов», — подчеркивает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Добавим, что в нацпроекте цифровки старинных книг и документов участвуют более 50 фондодержателей из разных регионов России. Так что за 2022 год фонд цифровой библиотеки страны пополнится несколькими тысячами редких книг.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня Национальный интерес