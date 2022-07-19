Челябинцы смогут почитать старинные книги императорского дома Романовых

Оцифрованные версии в ближайшее время появятся в электронном каталоге Публичной библиотеки

«Из фондов нашей библиотеки в этом году будет оцифровано и размещено на портале «НЭБ. Книжные памятники» 23 издания. Большая часть отобранных книг — издания из коллекции „Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой трети XIX в. Также в список вошли работы многих выдающихся философов и ученых. Например, произведения „Опыты лирические и другия мелкия сочинения в стихах“ Александра Востокова, „О любострастных болезнях“ Иоганна Фридриха Фрице, „Общая парфология“ Филиппа Карла Гартмана. А на „Искуcство снимания мест, и в особенности о военной съемке“ Дюпена де Монтесона (около 1720—1790) будет написана историко-книговедческая аннотация»,

— отмечает директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

«В рамках национального проекта „Культура“ оцифровываются рукописные книги и печатные издания, обладающие духовной, материальной и культурной ценностью. Всего до 2024 года планируется оцифровать и представить в свободный доступ 48 тысяч документов»,

— подчеркивает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В ближайшее время электронный фонд Челябинской областной универсальной научной библиотеки пополнится редкими изданиями. Благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» еще 23 книжных памятника из фонда Публички будут оцифрованы и появятся в Национальной электронной библиотеке России и в каталоге челябинской библиотеки.Среди редких изданий есть настоящие жемчужины — экземпляр книги немецкого поэта Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера Sämmtliche Werke, изданной в Лейпциге в первой трети XIX в., а также работы французского писателя и политического деятеля Альфонса Мари Луи де Ламартина Harmonies poétiques et religieuses (St. Pétersbourg, 1830). Эти книги принадлежали Петру Георгиевичу Ольденбургскому, принцу императорского дома Романовых.Это неполный список редких и уникальных изданий и документов, доступ к которым получат не только научные сотрудники, но и обычные читатели. С каталогом могут ознакомиться все пользователи электронного ресурса Публичной библиотеки.Добавим, что в нацпроекте цифровки старинных книг и документов участвуют более 50 фондодержателей из разных регионов России. Так что за 2022 год фонд цифровой библиотеки страны пополнится несколькими тысячами редких книг.