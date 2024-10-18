Челябинцы разобрали билеты на новогодние спектакли в середине октября

На какие-то постановки уже не попасть, как бы сильно ни хотелось

Театры Челябинска традиционно готовят зимние спектакли для взрослых и детей — для последних, конечно, больше. «Двенадцать месяцев», «Щелкунчик», «В гостях у Дедушки Мороза»… Вот только попасть на постановки уже почти невозможно: билетов или катастрофически мало, или вовсе нет. Мы просмотрели сайты театров, чтобы понять, какие новогодние представления сейчас в топе у челябинцев.

Театр оперы и балета

Тут интриги нет: почти полностью разобраны билеты на балет «Щелкунчик». Самая новогодняя история пользуется какой-то бешеной популярностью: продажу билетов на декабрьские постановки открыли аж 5 сентября, и челябинцы тут же начали их разбирать.

Сотни челябинцев уже придумали, что будут делать 30 декабря в 18:00

То же самое касается и детской программы. На «Волшебный посох Деда Мороза» места выглядят примерно так:

В новогодние каникулы театр готовит «Рождественский бал». Там билеты уже тоже подраскупили…

Театр кукол имени Вольховского

В афише на самое начало декабря в кукольном лаконичное «Мест нет», «Мест нет». Так что на спектакли «В гостях у Дедушки Мороза» и «Маленький Дедушка Мороз» можно и не рассчитывать. Хотя на последний иногда мелькают кнопки «Мало билетов», что-то можно и урвать.

Камерный театр

Ближе к Новому году в Камерном начинаются детские спектакли «Волшебные часы», «Приключения Ежика и его друзей». Открываем самый последний показ перед праздником и видим… не удивляющую нас табличку: «Свободных мест нет».

Так, к слову, на все пять прогонов «Волшебных часов». А что там с «Ежиком»? Мы нашли только три показа из четырнадцати, где билеты еще остались. Но залы выглядят примерно так:

Молодежный театр

К Новому году в Молодежном готовят две премьеры — спектакли «Волшебник Изумрудного города» для дошкольников и «Ёлоська» для совсем маленьких. К нашему удивлению, билеты пока есть, их много. Но, возможно, вскоре школы выкупят места для культурного просвещения подростков.

Ну и количество свободных мест зависит от даты. В какие-то дни в партер уже не сядешь.

«Манекен»

Здесь к Новому году тоже только детские постановки: знаменитая история Диккенса о старике Скрудже, Spocky Noki — о мечтающем увидеть солнце привидении — и «Гринч», который любит красть Рождество. Свободные места еще есть, но далеко не на все дни.

И про Гринча тоже хотят посмотреть…

Новый Художественный театр

Здесь как таковых новогодних постановок нет. Ближе к концу декабря для детей покажут поучительную историю «Заяц-Вырвихвост» и сказку «Шишок» (половина билетов еще в наличии). Для взрослого зрителя в афише «Рождество в доме Купьелло», но на эту фреску из итальянской жизни может попасть только пара десятков челябинцев — больше мест нет.

Драматический театр

В афише на декабрь здесь только детские спектакли: «Как зайцы Новый год проспали» и «Площадь картонных часов». И, на удивление, свободных мест очень много. Не знаем, верить ли теперь горожанам, убеждавшим нас, что соскучились по драме за два года капитального ремонта…

Челябинская филармония

Праздновать здесь начнут с начала декабря, причем и в Концертном зале Прокофьева, и в «Родине», и в Детской филармонии. Для самых маленьких здесь будут петь песенки про снеговиков и устроят бал в ползунках, для детей постарше организуют Рождество в стиле Disney, для взрослых прочитают рождественскую сказку (художественное слово — Евгений Князев, тот, что сыграл Мессинга).

На какие-то постановки билетов еще много, но на что-то — одни серые квадратики под названием «Место куплено».

Хотели с ребенком на «Морозко»? Еще пара дней, и уже вряд ли получится пойти:

На «Маленького Деда Мороза» уже точно не сходите:

При этом филармония и концертные залы дают в день по несколько концертов и музыкальных спектаклей, но на все либо мало мест, либо их нет.

Забавно, но «вот эти ваши» западные мультики пользуются не такой популярностью, как отечественные сказки:

К слову, последний концерт дадут прямо 31 декабря. «Новый год при свечах» начнется в 17:00, места еще есть.

При этом многие театры уже несколько лет подряд дают одни и те же постановки, но спрос все равно бешеный. А если вы подустали от старых спектаклей, советуем обратить внимание на премьеры.