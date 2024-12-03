Челябинцы раскупают билеты на последние два спектакля «Кармен»

Популярная опера уходит из репертуара театра

Жители Челябинска активно раскупают билеты оперного театра на последние два спектакля «Кармен». Они запланированы на 24 января и 29 марта. После эту оперу исключат из репертуара, сообщили в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки.

«Несмотря на то что продажи билетов на „Кармен“ начались недавно, их раскупают. Пока билеты есть в наличии, можно приобрести в кассах театра. Их стоимость — от 300 рублей до 2 тысяч», — рассказали в отделе продаж оперного театра.

Постановку заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка о любви смелой и темпераментной цыганки показывали почти 25 лет.

Приобрести билеты в оперный театр можно по Пушкинской карте. В этом случае будет оформлен именной билет, его передача другому лицу невозможна.