Жители Челябинска активно раскупают билеты оперного театра на последние два спектакля «Кармен». Они запланированы на 24 января и 29 марта. После эту оперу исключат из репертуара, сообщили в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки.
«Несмотря на то что продажи билетов на „Кармен“ начались недавно, их раскупают. Пока билеты есть в наличии, можно приобрести в кассах театра. Их стоимость — от 300 рублей до 2 тысяч», — рассказали в отделе продаж оперного театра.
Постановку заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка о любви смелой и темпераментной цыганки показывали почти 25 лет.
Приобрести билеты в оперный театр можно по Пушкинской карте. В этом случае будет оформлен именной билет, его передача другому лицу невозможна.