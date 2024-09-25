Челябинцы проверят, насколько хорошо знают классическую и современную отечественную литературу

20 вопросов, одно творческое задание и всего 60 минут

В Челябинске проведут «Литературный диктант» для любителей чтения и всех желающих проверить свои знания о произведениях. Как рассказали в региональном Минкульте, в этом году акция пройдет уже в четвертый раз.

На этот раз знатоков русской литературы будут искать не только в России, но и еще в 20 странах мира, в том числе Индии, Палестине, Мексике, Испании, на Мальте. Участникам из разных стран за один час нужно выполнить несколько заданий: пройти тест и написать творческую часть. Отличникам, которые напишут диктант идеально, подарят призы.

В Челябинске диктант пройдет в два дня на разных площадках: 27 сентября в библиотеке имени Маяковского, 28 сентября в библиотеке «МОСТ».

Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться. А те, кто боятся диктанта или хотят подготовиться, могут пройти мини-игры и тесты на портале проекта.