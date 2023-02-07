Челябинцы просят отменить концерт Инстасамки

Выступления рэп-исполнительницы уже не состоялись в четырех городах

С февраля у популярной рэп-исполнительницы Инстасамки назначен большой концертный тур по России. Но выступления начали массово отменять: не состоялись шоу в Краснодаре, Пятигорске, Курске и Сочи.



Концерт Инстасамки в Челябинске назначен на 26 марта, и пока все в силе. Билеты еще в продаже (от 1600 рублей). Но некоторые челябинцы сами просят отменить концерт эпатажной рэп-исполнительницы: пишут негативные комментарии и оскорбления в адрес артистки.





Даша Зотеева (она же Инстасамка) поет о деньгах и роскошной жизни. Треки сделаны на манер популярных западных исполнителей. Самые известные песни — Popstar, «Волосы назад» и «За деньги да». Они уже несколько месяцев держатся в российских топ-чартах, а последний альбом Popstar набрал более 15 миллионов прослушиваний.

Как утверждают некоторые обеспокоенные челябинцы, музыка Инстасамки плохо влияет на детскую психику. Отметим, возрастное ограничение на концерте — 16+.

Концерт должен пройти в «Галактике развлечений», организует его агентство «Солдаут».

«Мы не можем знать, состоится ли концерт. Тем более тут такая артистка... с очень тонкой душевной организацией. Мы настолько отстранились от этой истории, что просто сдаем в аренду зал и даже билетами не занимаемся, за все отвечает организатор»,— рассказал «Первому областному» секретарь в приемной «Галактики развлечений».

Отметим, в соседнем Екатеринбурге концерт Инстасамки тоже должен пройти по плану, информации об отмене там нет.

До этого внимание на артистку обратила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«Надеюсь, что руководители <...> регионов, уже проявившие себя как настоящие патриоты и защитники России, не подведут родительские организации и защитят детей и молодежь от пагубной деятельности исполнителей. Тем более что ранее сами исполнители покинули Россию и высказали столь много недобрых слов в адрес нашей Родины»,— пишет она в своем телеграм-канале.

Сама Дарья Зотеева перед началом тура в соцсетях рассказала, что песен с нецензурной лексикой в программе не будет.