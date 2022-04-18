Челябинцы предложили назвать нового львенка в зоопарке Добрыней

У зверя закончился карантин, он переехал в вольер

В челябинском зоопарке закончились карантинные мероприятия у нового жителя — пятимесячного африканского львенка. Челябинцам предложили выбрать для него имя.



Выбирают имя голосованием в паблике зоопарка. Предложены варианты: Урал, Алтай, Алай, Шихан, Алмаз, Север, Урфин, Байкал, Барнаул и Добрыня. Аудитория «ВКонтакте» активнее голосует за имя Урал, а в телеграм-канале — за Добрыню.





Львенка привезли из барнаульского зоопарка, где он жил в уличном вольере и адаптировался к минусовым температурам. Весь март зверь находился на карантине, адаптировался к новому рациону и проходил медицинские обследования.