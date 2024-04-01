Челябинцы отметят 35‑летний юбилей легендарной рок‑группы

Программа «Агата Кристи 35» перенесет слушателей в 90‑е

«Сказочная тайга» и «Ковер-вертолет» — хиты, которые пели всей страной и, услышав которые, нынешние подростки понимают, что их родители не всегда были взрослыми и серьезными. Песни, которые объединяют и примиряют поколения, снимая разногласия отцов и детей. Все это — о концертной программе, созданной в честь 35‑летия легендарной свердловской рок-группы «Агата Кристи», которая прозвучит в Челябинске уже в ближайшую пятницу.

Ретроспективная программа «Агата Кристи 35» (16+), которую привезет на Южный Урал один из создателей группы Глеб Самойлов, перенесет слушателей в 90‑е, а затем и в 2000‑е, подарит слушателям «MTS Live холла» возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи».

Добавим, 5 апреля группа будет звучать в сопровождении симфонического оркестра, и кому‑то это позволит открыть для себя творчество «Агаты Кристи» с новой стороны.