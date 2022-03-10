Челябинцы начали продавать еду из McDonald’s. Втридорога

Несвежий Биг Мак оценили в 500 рублей

Предприимчивые челябинцы после информации о закрытии McDonald’s в России начали перепродавать еду из сети. Предложения появились на сайте объявлений.



Лот о продаже гамбургеров и стрипсов опубликовали вечером 9 марта. За несколько часов предложение просмотрели больше тысячи человек. Стоят блюда в два-три раза дороже, чем в ресторане быстрого питания. Например, Биг Мак оценивают в 500 рублей, хотя в McDonald’s он стоит 144, Чикенбургер — 250 рублей (54 рубля — в сети). В пять раз подорожал даже вишневый пирожок — с 55 до 250 рублей.

Журналист Первого областного информагентства связался с продавцом и узнал, откуда такие цены.

«Насколько я знаю, „Макдональдс“ закрыли, и на „Авито“ много объявлений, где люди продают остатки еды, причем за несколько десятков тысяч рублей», — объяснил продавец Макс.

О том, что в Челябинске рестораны планируют закрыть только на следующей неделе, продавец узнал от нас. О сроках хранения Макс не заботится. По его словам, он купил снеки накануне, и с тех пор они лежат в холодильнике. Замораживать гамбургеры он не планировал.

«Не знаю, представьте, что бутерброд с мясом в холодильник положили, на следующий день точно можно есть, даже дня три, я бы сказал», — пояснил Макс.

Тем не менее, еду у Макса покупают. «Чизбургеров не осталось,» — предупреждает он.

Вместе с подобными объявлениями на «Авито» выросло число предложений по продаже стеклянных и пластиковых стаканов с логотипом McDonald’s. На продажу выставили жетоны, выпущенные в честь 30-летия работы ресторана быстрого питания в России.

Напомним, что ранее стало известно о временном закрытии 850 ресторанов McDonald’s в стране. По предварительной информации, кафе перестанут работать 14 марта. Новость о закрытии подогрела ажиотаж, и вчера в челябинских «Маках» выстроились большие очереди желающих напоследок пообедать фирменными бургерами.

Официально информацию о закрытии общепита в Челябинской области пока не подтверждают, начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов сообщил, что сейчас идут переговоры с центральным офисом в Москве. Речь идет о трехмесячном простое с сохранением заработной платы сотрудников.