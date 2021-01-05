В Челябинском музее изобразительных искусств гостям Уральского павильона и выставки сюрреалиста Дали дарят необычный купон. С его помощью можно посетить все экспозиции картинной галереи (ул. Труда, 92А) с очень хорошей скидкой: за два билета — всего сто рублей. Полюбоваться можно на внушительную коллекцию русского и зарубежного фарфора, русской живописи XVIII—XX вв., подборку экспонатов на тему русской охоты (как сразу вспомнились фильмы про национальные особенности) и мультимедийный зал, посвященный победе в Великой Отечественной войне.
Купоны выдаются по штуке в одни руки, количество пока не ограничено, а срок действия равен продолжительности сюрреалистической выставк —, до 28 февраля. Кстати, если вы еще не успели побывать на «Живых полотнах» Дали (или успели и хотите сравнить впечатления), то вот тут мы подробно рассказали, как прошло открытие и что за действо вас ждет в зале им. архитектора Александрова.
Напомним, что музей работает с 10:00 до 18:00. 7 января и по понедельникам — выходной. Прогулки с художественным гидом по выставке Дали собираются в 11:00, 13:00 и 15:00.
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