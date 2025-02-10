Челябинцы могут побывать на открытых репетициях в филармонии

Музыканты и дирижер выступят «без бабочек»

В Челябинской филармонии откроют двери для посещения репетиций симфонического оркестра. Все желающие смогут понаблюдать, как дирижер работает с музыкантами, как идет работа с партиями и находятся нужные интонации.

Как рассказали в филармонии, это станет новым творческим проектом Челябинска. Так горожане смогут лучше прочувствовать композиции и понять, что стоит за слаженной работой коллектива и дирижера на сцене.

«Погружение в детали партитуры вместе с дирижером и музыкантами позволяет получить опыт вдумчивого слушания и затем — на концерте — проникнуть в суть звучащей музыки на новом уровне», — отмечают артисты.

Первая открытая репетиция (6+) пройдет 19 февраля в 19 часов в Концертном зале имени Прокофьева. Музыканты будут повторять симфонию № 3 Бетховена, за дирижерским пультом — Алексей Рубин.

Напомним, о поиске новых способов взаимодействия со зрителем Алексей Рубин рассказал в интервью корреспонденту ИА «Первое областное».