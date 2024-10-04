Челябинцы еще раз отметили 225‑летие Александра Пушкина

В зале органной и камерной музыки «Родина» состоялся концерт «Под Пушкинской звездой»

Давно известно, что Челябинская филармония — лидер по поиску нестандартных решений. Она каждый раз удивляет публику новыми форматами концертов. Так случилось и в октябре, накануне Дня пушкинского лицея. Обычно со сцены читают стихи великого поэта в сопровождении оркестра или квартета музыкантов. Но челябинцы вновь пошли своим путем, появилось поразительное сочетание — художественное слово и хоровое пение.

Камерный хор имени В. Михальченко под руководством Ольги Селезневой исполнил сочинения известных композиторов на стихи Александра Пушкина. Хоровые композиции перемежались чтением стихов великого поэта. Актер Челябинского театра драмы имени Наума Орлова Олег Барышев составил чудесную композицию из произведений Пушкина. Получился своеобразный диалог между Олегом Барышевым и хором. Артист задавал вопрос, давал определенное настроение, интонацию, а хор отвечал: поддерживал или опровергал.





За дирижерским пультом в этот вечер работала художественный руководитель хора Ольга Селезнева. Кстати, идея проекта также принадлежит ей.

«Мы решили сделать программу к юбилею великого поэта. В репертуаре хора много произведений на его стихи. Композиторы часто обращались к творчеству Пушкина. Я работала над составлением музыкальной основы концерта. У нас звучат сочинения Георгия Свиридова, Александра Даргомыжского, Виссариона Шебалина и других», — рассказывает Ольга Селезнева.

Концертная программа продлилась без антракта всего один час с небольшим. Но зрители сидели затаив дыхание, ловили каждую интонацию артиста, прочувствовали с хором каждую ноту. К слову сказать, многие мастера художественного слова читают произведения с листа. Но Олег Барышев сделал настоящий спектакль — посвящение поэту. Все стихи артист выучил наизусть, произведения стали звучать удивительно проникновенно.

«Режиссер предложил мне участие в проекте, я с радостью согласился. Для концерта выбирал стихи Пушкина, которые меня вдохновляют. Сначала начитывал на диктофон, отсылал режиссеру, он все прослушивал, с чем-то соглашался, что-то отбрасывали. Так выстроилась программа, и я стал учить стихи наизусть. Для меня важен контакт со зрителем, поэтому не возникало мысли читать по бумажке», — делится актер Олег Барышев.

«Пророк», «Демон», «Все кончено: меж нами связи нет», «Люблю ваш сумрак неизвестный», «Осень», «Я Вас любил»... Знакомые каждому строки гениальных стихов Александра Пушкина. Последовательность номеров для концертной программы выстраивал режиссер Вячеслав Харюшин. Он же находился в постоянном контакте с артистом, с музыкантами. Работа началась еще весной, потом последовал длительный период подготовки, репетиций, укрощения акустики зала органной музыки.

«В начале осени мы стали репетировать в зале органной и камерной музыки „Родина“. Стали искать звук для чтеца. Акустика зала больше подходит для музыкальных концертов, а не для художественного слова. Пришлось поработать с тонкой настройкой микрофонов. Сделали ступени от центра сцены в зал, чтобы артист смог общаться со зрителями», — рассказывает Вячеслав Харюшин.

На сегодняшний день повторения концерта в афише филармонии не запланировано. Но зрители надеются, что встречи с прекрасными сочинениями Пушкина в исполнении наших артистов состоятся еще не раз. А возможно, появится и продолжение проекта.