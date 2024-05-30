Челябинцев зовут на фланирование в июне

Выйти прогуляться приглашают сотрудники библиотеки

С начала июня в Челябинске стартуют пешеходные прогулки по дворам, достопримечательностям и центральным улицам города. Главная особенность таких экскурсий — знакомство горожан с неизвестным и непарадным Челябинском, его историей и знаменитыми жителями. О старте сезона прогулок рассказали в управлении культуры города.

Прогулки, или же по-модному фланирования, будут проходить дважды в неделю, по вторникам и четвергам, весь июнь. Первая экскурсия запланирована на 4 июня. Ее темой станет площадь Искусств.

Также экскурсоводы, историки и краеведы обратятся к образу Пушкина в контексте Челябинска, сравнению прошлого и современности, фактам о площади Революции, истории центральных улиц, самым старым домам и памятникам, первой водонапорной системе и границе города в начале XX века.

Все прогулки абсолютно бесплатны, но нужно заранее записаться по телефону краеведческого отдела или через соцсети библиотеки Пушкина. С подробным расписанием прогулок также можно ознакомиться на портале Централизованной библиотечной системы.