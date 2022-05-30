Челябинцев приглашают жить на Аркаим, чтобы следить за соколятами

Нужно неделю находиться в заповеднике и подкармливать птенцов

На Аркаиме готовятся выпустить краснокнижных соколят балобанов. В начале июня молодые птицы, которые выросли в реабилитационном центре, улетят в заповедник. Но в первый месяц на воле за птенцами нужно следить, для этого ищут волонтеров.



Желающим помочь в адаптации нужно подкармливать соколят и вести журнал наблюдений. В будние дни жить предстоит в палатке, в выходные — в доме. Оставаться в заповеднике необходимо около недели. Данные нужны сотрудникам реабилитационного центра «Холзан».

На роль наблюдателя подойдут как профессиональные орнитологи, так и люди творческих профессий.

«Уже откликнулось человек двадцать, но набор добровольцев продолжается. График работы сменный», — уточняет сотрудник центра «Холзан» Светлана Погудина.

Желающим принять участие в проекте звонить по телефону +7 (912) 244-19-69.

Сокол балобан внесен в Международную Красную книгу. За последние двадцать лет численность птиц сократилась вдвое. Орнитологи пытаются восстановить природную популяцию в рамках проекта «Возрождение сокола балобана на Урале». Реабилитационный центр выпускает в природу птиц этого вида уже пятнадцатый раз.