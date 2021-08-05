Челябинцев приглашают в бесплатную киношколу

Учащиеся пройдут обучение у специалистов киноиндустрии и снимут свой первый фильм

7 августа начинается новый сезон межрегионального проекта «Ру-кино», в котором молодые люди в возрасте 18—35 лет научатся снимать кино. Третий сезон проекта посвящен теме малой родины, Челябинску и Челябинской области.



Программа проекта расписана на несколько месяцев, в ходе которых участники овладеют навыками режиссуры и сценарного мастерства. После серии мастер-классов от ведущих специалистов киноиндустрии обучающиеся разделятся на группы и начнут работу над фильмом.

Впервые проект «Ру-кино» прошел три года назад в Челябинске, Туле и Курске. В 2020 проект насчитывал более 400 активных участников, а суммарные просмотры отснятого материала на YouTube превышают отметку в один миллион.

По итогам обучения участники получат базовые знания о кинопроизводстве, смогут найти единомышленников и полезные знакомства, а также добавят в свое портфолио полноценный короткометражный фильм. Лучшие работы, снятые в ходе проекта, будут показаны на международном кинофестивале «ЗА!».

Первое занятие состоится 7 августа в парке «Россия — Моя история» в 13:00. Запись на курс обязательна — зарегистрироваться можно на сайте по ссылке.