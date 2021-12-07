Челябинцев приглашают пройти опрос для благоустройства парка «Плодушка»

Авторы анкеты хотят узнать, как местные жители используют пространство

Челябинский парк «Плодушка» в Ленинском районе благоустроят. В ходе подготовки проекта АИиИР — Агентство инновационного и инвестиционного развития — устроило опрос для жителей района. Главные цели опроса — понять, как челябинцы используют пространство парка и какие объекты здесь нужны.



«Плодушка — это объект культурного наследия. В 2018 году на её территории провели первый этап работ и проложили пешеходные дорожки. Потом для Плодушки утвердили границы ОКН и предмет охраны, поэтому Администрация Челябинска заказала корректировку рабочего проекта и появилась возможность уточнить решения по благоустройству», — сообщили в АИиИР.

Опрос адресован жителям квартала в границах улиц Энергетиков, Гранитной и Славной. В анкете спрашивают, какие услуги интересны гуляющим, нужен ли здесь скейтпарк и из какого материала лучше изготовить покрытие для детской площадки. Опрос можно пройти по ссылке до 15 декабря.

Напомним, что в ХIХ веке земли, где сейчас находится парк, отдали женскому Одигитриевскому монастырю для ведения садоводства. Сестры выращивали виноград, персики, абрикосы и грецкие орехи, и до сих пор в парке растет сотни редких для Южного Урала растений.