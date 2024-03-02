В челябинском Камерном театре 4 марта состоится выставка посвященная весне и женскому празднику. Челябинцы смогут посетить вернисаж, увидеть модное дефиле, поучаствовать в дегустации весенних ароматов и мастер-классе по созданию цветочных букетов, сообщает пресс-служба театра.
На выставке будет представлен вернисаж из 15 картин «Весна — исцеление цветом». Автор работ — челябинская художница Екатерина Никанорова.
«Я работаю густыми, объемными мазками и считаю свои картины больше скульптурой, нежели живописью, поэтому их можно не только лицезреть, но и ощущать. Надеюсь, что каждый посетитель найдет что-то по душе», — рассказала художница.
Также в рамках мероприятия пройдет весенний показ мод. Коллекция женской одежды «Нежность» включает восемь моделей в мягких пастельных тонах.
«Это летящие, легкие, полупрозрачные ткани. В коллекции использую фольклорную стилистику с элементами романтизма и спорт-шика. Такие наряды в первую очередь подойдут романтическим натурам», — отметила дизайнер Оксана Давыдова.
Кроме того, состоится дегустация весенних ароматов, где посетители смогут получить рекомендации специалиста по подбору парфюма. Мастер-класс по составлению букетов проведет чемпионка Урала по флористике Анна Оразбаева.
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