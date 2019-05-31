/ Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Звёздные сказки Алексея Рыбникова»

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Звёздные сказки Алексея Рыбникова». Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов: Рустам Зайченко, Венера Зайченко, Марк Зайченко, Арина Реминец, Борис Цыпышев, Ирина Головина, Станислав Бернштейн и Игорь Борискин. В программе: песни из фильмов «Большое космическое путешествие», «Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино», мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад».
Влияние учителя, великого композитора Арама Хачатуряна, оказало огромную роль в профессиональном становлении Рыбникова как музыканта. Он автор концертов для струнных, клавишных инструментов, целых оркестров, рок-оперы «Юнона и Авось», мистерии «Литургия оглашенных». Но более всего Алексей Рыбников известен как кинокомпозитор, создавший музыку более чем для сотни кинофильмов. Она индивидуальна и узнаваема, пронзительна и мелодична, благородна и нежна. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.
Посетить программу можно 5 июня в 11:00 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов — 200 рублей.
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