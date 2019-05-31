Челябинцев приглашают посетить концертную программу «Звёздные сказки Алексея Рыбникова»

Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов.

Челябинская государственная филармония приглашает посетить концертную программу «Звёздные сказки Алексея Рыбникова». Для зрителей выступят лауреаты международных конкурсов: Рустам Зайченко, Венера Зайченко, Марк Зайченко, Арина Реминец, Борис Цыпышев, Ирина Головина, Станислав Бернштейн и Игорь Борискин. В программе: песни из фильмов «Большое космическое путешествие», «Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино», мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад».



Влияние учителя, великого композитора Арама Хачатуряна, оказало огромную роль в профессиональном становлении Рыбникова как музыканта. Он автор концертов для струнных, клавишных инструментов, целых оркестров, рок-оперы «Юнона и Авось», мистерии «Литургия оглашенных». Но более всего Алексей Рыбников известен как кинокомпозитор, создавший музыку более чем для сотни кинофильмов. Она индивидуальна и узнаваема, пронзительна и мелодична, благородна и нежна. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Посетить программу можно 5 июня в 11:00 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов — 200 рублей.

