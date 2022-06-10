Челябинцев приглашают на вечер джаза у особняка Рябининых

Концерт пройдет в формате «открытого микрофона»

В субботу, 11 июня, в усадьбе Рябининых на Каслинской устроят джазовую вечеринку «Привет, дорогая». Музыканты на летней сцене во дворе сыграют на саксофонах и гитарах. Точная программа неизвестна — организаторы решили импровизировать и проводят концерт в формате «открытого микрофона».



«Наша сцена предназначена для всех, кто хочет бахнуть джаза в субботу вечером. Мы ждем банды, которые хотят и могут поиграть в нашем зеленом дворике, создать атмосферу для себя и раздать ее другим», — объясняют организаторы.

Вечеринку устраивают к 100-летию джаза в мире и 90-летию в России. Помимо мероприятия у усадьбы, в этот день на Кировке состоится стрит-парад — в 12:00 музыканты, играя на разных инструментах, пройдут по пешеходной улице. С 13:00 в Арт-сквере начнется джазовый марафон, который завершится только в десять вечера.

О других мероприятиях в эти выходные читайте в афише.