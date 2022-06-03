Челябинцев приглашают на шоу с рыбалкой от белых медведей

Косолапые научат правильно ловить форель

В Челябинском зоопарке открыт сезон медвежьей рыбалки. 4 июня в 13:00 посетителей приглашают на водное шоу к вольеру белых медведей. В главных ролях — Алтын и Айриша, косолапые покажут, как умеют ловить рыбу.



«Белые медведи продемонстрируют синхронное и несинхронное плавание, прыжки в воду, эффективные и не очень способы ловли рыбы с полным погружением в процесс», — пишут сотрудники зоопарка.

Напомним, что в рационе белых медведей не только рыба, но еще и около десяти наименований продуктов: говядина, курица, морковь, геркулесовая каша, зелень, морская капуста, ягоды. Раз в неделю им дают молоко и яйца.