Челябинцев приглашают на экскурсию, посвященную архитектуре проспекта Ленина

Во время прогулки экскурсовод расскажет, как менялась улица в советский период

28 августа в Челябинске проведут экскурсию по проспекту Ленина «Архитектура 30—50-х». В роли экскурсовода выступит Гаяз Самигулов — старший научный сотрудник ЮУрГУ, председатель Общественного фонда «Южный Урал». Во время прогулки он расскажет о конкретных зданиях проспекта и объяснит, как выглядела улица почти сто лет назад.



«Задача экскурсии — донести до слушателей, как менялся Челябинск в дореволюционное время и в советский период, как сложился внешний облик проспекта Ленина и площади Революции», — комментирует Гаяз Хамитович.

Участие в экскурсии бесплатное, организует прогулку Дом архитектора в продолжение выставки «Бумажная архитектура». Старт в 13:00 от здания пр. Ленина, 41а. Всех желающих поучаствовать просят зарегистрироваться по ссылке.

О других мероприятиях в Челябинске на этих выходных читайте в нашей афише.