Челябинцев приглашают на экскурсию по Заречью, старейшему району города

Это часть проекта «Челябинск пешком»

В субботу в Челябинске проведут экскурсию по Заречью — одному из старейших районов города. Он находится на левом берегу реки Миасс: начинается примерно у цирка, тянется до Теплотеха и охватывает улицы Тагильскую, Кирова, Кыштымскую и Каслинскую. Прогулку организует Юлия Семейкина, автор проекта «Челябинск пешком».



Юля принесет с собой старые карты района, расскажет, кто жил в Заречье сотни лет назад, и покажет скрытые в городском пространстве кусочки старины. Например, пожарную часть 1936 года. Участники зайдут в усадьбу Рябининых на Каслинской, где в этом году создали исторический центр.

Авторские экскурсии Юля проводит с прошлого года. Девушка водила группу по району переселенческого пункта, а потом составила маршрут «Мерзкого Челябинска» по злачным местам XX века. Экскурсии за сезон посетило около пятисот человек. Как отмечает девушка, ее прогулки предназначены не для туристов, а для местных жителей.

«Именно для местных, потому что „Челябинск пешком“ — про открывание для себя новых граней того, что кажется знакомым. Проект помогает создать личную связь с городом. Когда ты начинаешь присматриваться к деталям, замечать красивое, в голове пробегает мысль: „О, а вот здесь было вот это, а вон там такая история случилась“. Начинаешь понимать город, получать удовольствие от пребывания в нем», — объясняет Юля.

Экскурсия по району Заречье начнется 19 марта в 12:00. Количество мест ограничено, записаться на экскурсию лучше по ссылке.