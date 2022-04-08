Челябинцев приглашают на субботник у старинного госпиталя

Здание находится в Кыштыме. Волонтеров довезут до места и накормят обедом

15 апреля у Кыштымского заводского госпиталя проведут субботник. Здание построено в 1840-х годах, и является объектом культурного наследия. Познакомиться с домом и принять участие в уборке приглашают жителей Челябинска. Волонтеров отвезут на место, накормят обедом, предоставят инвентарь, и в тот же день привезут обратно в город.



Необходимо убрать бытовой мусор и листья вокруг здания. Организует выезд «Том Сойер Фест» совместно с Госкомитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

«Кыштымский заводской госпиталь состоит из комплекса зданий в стиле классицизма. Он находится на мысу западного берега Верхне-Кыштымского пруда, главные фасады выходят на остров и центральную часть города. Мы знаем, что в Челябинской области много неравнодушных людей, готовых заняться восстановлением памятников, но им не хватает поддержки. Поэтому приглашаем желающих в поездку», — рассказывают представители «Том Сойер Феста».

В команду требуется 35 человек, желающие поехать могут зарегистрироваться по ссылке. Расписание программы выезда есть в соцсетях «Том Сойер Феста».