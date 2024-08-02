Челябинцев обучат рецептам шанежек с грибами, щей с козлятиной и летнего супа

Уроки проведут на Аркаиме

Музей-заповедник «Аркаим» в Брединском районе области готовится к открытию фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала. Два дня, 10 и 11 августа, гостей гастрономического праздника будут удивлять старинными рецептами, реконструкциями и выступлениями московской рок-группы.

Фестиваль «Крынка» пройдет на Аркаиме уже в шестой раз. В этом году для туристов готовят мастер-классы по приготовлению и дегустации летнего супа, малосольных огурцов и домашнего хлеба. А шеф-повар челябинского бара «Фортепьяно» Евгений Михайлов поделится рецептами русских шанежек с грибами и сметаной и серых щей с козлятиной на квасе.

Отдельно подготовили развлекательную программу, посвященную истории уральского казачества: расскажут истории, покажут, как строились дореволюционные крепостные линии, поведают казачьи сказки. А еще — интерактивные площадки, мастер-классы от профессионалов и, конечно, ярмарка.

Хедлайнером фестиваля станет московская группа «Ключевая», которая исполнит русский рок с элементами фолка.

Также в музее-заповеднике напоминают, что лучше всего захватить с собой дождевики, резиновые сапоги и запас сухой одежды. Это связано с переменчивой и дождливой погодой и разливом реки Большая Караганка вблизи заповедника.