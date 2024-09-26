Челябинцев научат создавать мультфильмы

Занятия будут проходить в библиотеке

Челябинская Публичка запускает новый проект — лабораторию мультипликаторов. В подразделении библиотеки, центре межкультурных коммуникаций «Колибри», проведут восемь занятий, на которых расскажут о принципах анимации, изготовлении марионеток и создании раскадровок.

Курсы станут частью проекта библиотеки «Лаборатории креативных профессий 2.0». Уроки анимации рассчитаны на челябинских подростков и молодежь до 35 лет. Занятия проведет профессиональный мультипликатор, руководитель челябинской студии анимации «ВидимоНевидимо» Анна Абалмазова.

Занятия будут проходить по субботам в октябре и ноябре. На них познакомят с интерфейсом программы Stop motion studio, научат делать покадровые зарисовки будущего мультика, рисовать фоны.

Занятия стартуют 5 октября. Все подробности — в соцсетях центра межкультурных коммуникаций.