Челябинцев научат делать книжные переплеты

А еще расскажут об истории этого редкого занятия

В челябинской публичной библиотеке проведут мастер-класс по одному из самых необычных ремесел — созданию переплетов по старинным технологиям. Об этом сообщили в пресс-службе ЧОУНБ.

Как рассказали в библиотеке, умение делать и ремонтировать переплеты — не самое распространенное, но очень полезное занятие. Для всех, кто хочет надолго сохранить свои любимые книги в идеальном состоянии и отреставрировать порванные и поломанные корешки, проведут урок по изготовлению полукожаного переплета для блокнота.

Отдельной частью мероприятия станет лекция о развитии переплетного дела с конца XVII по начало XX века на примере редких печатных и рукописных книг из фонда библиотеки. Заниматься с участниками мастер-класса будут сотрудники отдела редких книг и действующие реставраторы.