Челябинцам предложили восемь тем для оформления главного ледового городка на 2024 год

Горожанам предстоит сделать выбор до 22 мая

Жителям Челябинска предлагают выбрать концепцию ледового городка, который начнут возводить на площади Революции в конце ноября 2023 года. Проголосовать за один из восьми вариантов можно на портале «Госуслуги» до 22 мая, сообщили 16 мая в пресс-службе администрации Челябинска.

Челябинцы могут отдать свой голос за одну из представленных тем, среди которых:

«Малахитовая шкатулка»;

«Приключения Незнайки и его друзей»;

«Конек-горбунок»;

«Айболит»;

«Спортивная тематика»;

«Животный мир»;

«Музыкальный калейдоскоп»;

«Мир роботов».

По теме, которая наберет наибольшее количество голосов жителей Челябинска, подготовят проект, и уже в конце ноября городок начнут строить.

Принять участие в голосовании могут жители Челябинске старше 18 лет, имеющие учетную запись на портале «Госуслуги».

В сезоне 2022—2023 ледовый городок на площади Революции по желанию горожан был выполнен в морском стиле. Челябинцы могли увидеть ледяные фигуры Русалочки, Посейдона, акул, медуз и других морских обитателей.