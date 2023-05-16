Жителям Челябинска предлагают выбрать концепцию ледового городка, который начнут возводить на площади Революции в конце ноября 2023 года. Проголосовать за один из восьми вариантов можно на портале «Госуслуги» до 22 мая, сообщили 16 мая в пресс-службе администрации Челябинска.
Челябинцы могут отдать свой голос за одну из представленных тем, среди которых:
- «Малахитовая шкатулка»;
- «Приключения Незнайки и его друзей»;
- «Конек-горбунок»;
- «Айболит»;
- «Спортивная тематика»;
- «Животный мир»;
- «Музыкальный калейдоскоп»;
- «Мир роботов».
По теме, которая наберет наибольшее количество голосов жителей Челябинска, подготовят проект, и уже в конце ноября городок начнут строить.
Принять участие в голосовании могут жители Челябинске старше 18 лет, имеющие учетную запись на портале «Госуслуги».
В сезоне 2022—2023 ледовый городок на площади Революции по желанию горожан был выполнен в морском стиле. Челябинцы могли увидеть ледяные фигуры Русалочки, Посейдона, акул, медуз и других морских обитателей.