Челябинцам предлагают поздравить близких с праздником с помощью телебашни

Заказать почти двухсотметровую неоновую открытку теперь можно в приложении

Телебашня в Челябинске теперь может транслировать поздравления на заказ. Неоновые открытки на башне высотой 196 метров можно оформить в приложении «Башня света».



На выбор есть шесть разных поздравлений: с днем рождения, с юбилеем, с днем свадьбы, признание в любви и поздравление с днем рождения сына или дочери. Персонализировать открытку не удастся: нельзя добавить имя адресата или другие слова.





Зато дают подобрать дату и время, а также выбрать длительность показа. Стандартный показ идет 15 минут, но гигантскую открытку можно продержать в центре города 10 часов. Правда, это влетит в копеечку: каждые 15 минут стоят 2500 рублей.

В приложении также можно выбрать башни в других городах России. Помимо Челябинска аналогичные открытки транслируют на башне в Якутске, Нижнем Новгороде и Казани.