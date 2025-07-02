Челябинцам покажут свадебные платья разных народов и эпох

Выставка приурочена ко Дню семьи, любви и верности

В пятницу, 4 июля, в Центральной библиотеке имени Пушкина в Челябинске откроется «Свадебная выставка» (0+). Посетители узнают, в чем выходили замуж наши бабушки и даже прабабушки, представительницы разных народов, а также увидят редкие свадебные аксессуары, сообщили в пресс-службе госкомитета ЗАГС Челябинской области.

«На выставке будут представлены свадебные платья разных времен и народов, населяющих Южный Урал. Например, старинное башкирское свадебное платье, которому уже сто лет, и платье тайного венчания»,— рассказали в ЗАГСе.

Также гости выставки смогут увидеть винтажные и современные авторские украшения для невесты и жениха.

Кроме того, в день открытия выставки состоятся дефиле коллекций авторских костюмов и мастер-класс по изготовлению уникальной открытки-приглашения на свадьбу.

Работать выставка будет до 31 июля.

Кстати, в Челябинске за последний год вырос спрос на оформление свадеб. Горожане стали чаще обращаться к фотографам, декораторам и организаторам.