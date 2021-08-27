Челябинцам покажут нереализованные проекты городских архитекторов

На выставке планы крепостей соседствуют с современными жилыми комплексами

27 августа в Доме архитектора начнет работать выставка «Бумажная архитектура», где покажут нереализованные проекты челябинских архитекторов, которые так и остались чертежами на бумаге. На открытии пройдет экспресс-экскурсия. Гаяз Самигулов, председатель общественного фонда «Южный Урал», расскажет о планах дореволюционного периода, а Евгения Конышева, кандидат искусствоведения и советник РААСН, расскажет о чертежах из советских времен.

Некоторые планшеты на выставке будут пустыми. На лужайке у Дома архитектора пройдет мастер-класс, на котором посетителям предложат пофантазировать о Челябинске будущего и создать собственную бумажную архитектуру, а получившиеся работы займут свободные места на выставке.

Открытие будет сопровождаться виниловым миксом от DJ No Handcuffs, который даст мощный заряд вдохновения.

Открытие состоится 27 августа в 18:30, а после экспозиция будет открыта для посещения до 10 октября. Вход свободный.