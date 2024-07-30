Челябинцам покажут картины, посвященные народам Южного Урала

Выставка будет работать месяц

В последний день июля в Челябинском центре искусств откроется экспозиция «Этно-арт. Южный Урал». Как рассказали организаторы, главный посыл выставки — в удивительном многообразии различных культур и национальностей, менталитетов и вероисповеданий Южного Урала, которые можно отразить через призму изобразительного искусства.

Основу выставки составят картины современных художников, работающих в разных жанрах и направлениях: от масляной живописи до графики, от портрета до пейзажа. Объединять все работы будут темы семьи и сохранения семейных ценностей, а также традиций коренных народов региона.

Выставка будет работать с 31 июля по 1 сентября. Вход свободный.