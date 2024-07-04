Челябинцам покажут четыре сказочных театральных эскиза

На сцене Молодежного театра готовят народные истории из Башкирии и Коми

В Челябинске стартовала режиссерская лаборатория «Контур Сказки». Четыре режиссера из разных городов России представят на сцене Молодежного театра свое видение фантастических историй. Фотографиями с открытия поделились в пресс-службе театра.

Мастера Евгения Колесниченко, Илья Бабушкин, Иван Чигасов и Гульназ Минкина вместе с артистами переосмыслят и поставят четыре совершенно разные сказки: русскую народную, башкирскую, народов коми и современную.

В этом году на традиционной лаборатории задействовали всю труппу челябинского театра. Сейчас, в первые дни читок, режиссеры и артисты постепенно знакомятся и притираются друг к другу.

«Все заряжены на работу, и это здорово. Режиссеры находятся в „нужном“ волнении. Всегда любопытно наблюдать за тем, как все начинается и как продвигается работа», — отметил главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Режиссеры уже определились с выбором артистов для своих сказочных эскизов. Как шутят в театре, во время споров ни один режиссер не пострадал.

Уже 9 и 10 июля челябинцам представят четыре мини-постановки. Вход на показы свободный, необходимо только пройти регистрацию в соцсетях Молодежного театра.