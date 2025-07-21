Челябинцам покажут бенто-сериал к годовщине Крещения Руси

В столице Южного Урала пройдет масштабный фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес»

В предстоящее воскресенье, 27 июля, в Челябинске в мультимедийном историческом парке пройдет Всероссийский фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес», приуроченный к одной из ключевых дат в российской истории — Крещению Руси. Посетителей ждут выставки, лекции, экскурсии и творческие мастер-классы. Главным событием фестиваля станет показ бенто-сериала «Россия — Моя история. Херсонес», сообщают организаторы.

В процессе просмотра сериала, состоящего из пяти эпизодов, зрители перенесутся в эпоху первых веков христианства и откроют для себя такие важные вехи, как осада Херсонеса, брак князя Владимира с византийской царевной Анной, духовный выбор, который изменил ход истории славянских народов.

«Херсонес — один из важнейших истоков нашей духовности. Здесь князь Владимир крестился сам и крестил свою дружину, положив начало объединению славянских племен. Это духовное и историческое основание нашего государства»,— подчеркивал ранее президент России Владимир Путин.

Помимо сериала, гостей в эпоху крещения Руси перенесут интересные экскурсии, тематические выставки, посвященные христианской культуре, православной традиции и духовным истокам истории нашей страны. А еще на фестивале запланированы лекции от Российского общества «Знание». Историки, искусствоведы поделятся своими знаниями об эпохе князя Владимира и раннехристианском искусстве.

«Фестиваль „Россия — Моя история. Херсонес“ — это возможность всей семьей прикоснуться к истокам русской духовности, вспомнить общие корни, культуру, ценности, которые на протяжении веков объединяют народы России»,— подчеркивают организаторы.

Особое значение фестивалю придает открытие нового музея христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Крыму. Посетители услышат художественное повествование о крещении Руси от лица самого князя — это стало возможным благодаря искусственному интеллекту.

Все мероприятия на площадке челябинского исторического парка пройдут бесплатно.

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