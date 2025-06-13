Челябинцам на VK FEST представят именитых спортсменов и комиков

Организаторы считают, что в регионе развит юмор

В Челябинске впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль VK Fest. Гости смогут увидеть и услышать любимых артистов, встретиться с инфлюенсерами, найти множество занятий по душе. Почему организаторы выбрали Челябинск и чем отличается наш VK FEST от фестов в других городах, мы узнаем у исполнительного директора Златы Колотвиной.





Итак, Злата, почему именно Челябинск?

Мы каждый год получаем сотни тысяч запросов от людей из городов России, чтобы VK FEST приехал именно к ним. И в этом году жители Урала и Челябинска были одними из самых активных в наших комментариях. Они очень звали нас и ждали уже не первый год. И мы добрались до Челябинска, чему несказанно рады.

Сколько планируете собрать гостей?

Мы делаем огромный упор на безопасность и комфорт. Для нас это самая приоритетная задача. Поэтому очень внимательно следим за продажами, для того, чтобы всем, кто придёт на площадку, было комфортно. Мы сейчас не объявляем количество людей, которое мы ожидаем. Люди ещё покупают билеты. И всем, кто ещё не сделал этого, хочется сказать, что, конечно, нужно торопиться, потому что билеты могут закончиться в любой момент. В какой-то момент мы поймём, что больше никого невозможно пустить на площадку, иначе под вопрос станет комфорт посетителей.



Понятно. И всё-таки, давайте немного приоткроем завесу: что же будет в зоне лекториев и на площадках?

Мы опубликовали карту челябинского фестиваля и перечислили все зоны, которые будут на VK FEST. Их больше 37. Это и детская зона с батутами, аквагримом, разными мастер-классами. Это большая зона арта и искусства, очень много современных художников приедут на VK FEST для того, чтобы показать свои работы и дать мастер-класс о том, как создаётся современное искусство. Можно будет воспользоваться гончарным кругом и вообще попробовать себя в этом тяжёлом мастерстве, можно будет поиграть в мини-баскетбол, команда «Трактор» будет присутствовать на мероприятии и также привезёт свои активности. Множество компьютерных игр. Вся площадь перед торговым центром будет занята разными развлечениями.

В лаундж-зоне можно будет немного отдохнуть, перевести дух во время фестиваля. Естественно, будет работать фудкорт. Сцена — куда же без неё — наша большая красивая сцена с большим количеством артистов.

Будет работать зона автограф-сессий, где можно будет не только пофотографировать, но и пообнимать своих любимых инфлюенсеров. В лектории можно будет послушать, например, о том, как создаётся юмор, потому что Урал — он не только про музыку, хотя это очень музыкальный регион, он ещё и про юмор. Много местных комиков и вообще много комиков, известных в России и в мире, — это выходцы Урала, поэтому мы посвятим юмору несколько слотов лектория.



Мы уже коснулись вопросов безопасности и организации. Может быть, есть что-то ещё, что подробнее хотите рассказать или призвать гостей?

Хочется, чтобы этот праздник был особенным. Мы стараемся для этого. У нас уже начался монтаж. Наша красивая сцена частично смонтирована и построена, как и другие зоны. Мы вовсю ждём, внимательно относимся ко всему, что связано с комфортом. Всем тем, кто собирается на фестиваль, обязательно берите с собой немного водички в закрытой бутылке. Берите с собой СПФ, панамки, потому что выходные будут жаркие. И это не только потому что мы будем греть вас своим теплом и весельем, но и действительно в Челябинске ожидается жаркая погода. Мы к этому готовы, думаем, что челябинцы тоже готовы, очень нас ждут.

Мы с нетерпением ждем встречи с этой классной публикой, потому что все артисты с огромной радостью реагируют на то, что мы едем в Челябинск, потому что знают, как на Урале умеют горячо встречать и веселиться, поэтому ждём.

Спасибо, Злата. Мы охватили с вами весь спектр вопросов, которые мы хотели бы задать. Единственное, остался последний, и я признаюсь, этот вопрос, поступил от наших читателей. Будет ли какое-то преимущество, либо какие-то бонусы для подписчиков ВКонтакте, условно, наших местных блогеров?

Конечно, у нас есть на сайте VK Fest целая форма, где каждый инфлюенсер может оставить заявку на посещение фестиваля. Заявку рассмотрит команда фестиваля и вернется с обратной связью. Я думаю, что для этого осталось не так много времени. Мы, со своей стороны, тоже провели большую работу и пригласили многих местных, уральских инфлюенсеров.

Спасибо большое. Будем рады видеть вас и всех гостей у нас в Челябинске и обязательно будем показывать и рассказывать об этом долгожданном VK Fest.







