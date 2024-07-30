Челябинцам бесплатно раздадут несколько мешков книг

В одни руки можно получить до 10 изданий

Челябинская букинистка Ульяна Чиняева организовала дарение книг в своем магазине на пересечении Карла Маркса и Кировки. Весь август посетители лавки смогут выбрать до 10 экземпляров советской и зарубежной классики, приключенческой литературы, поэзии, детективов и детских книжек с картинками.

Помимо книг челябинка раздает советские значки, открытки с городами, репродукциями и поздравлениями с праздниками, а также календарики с животными.

Подобную акцию Ульяна проводит не в первый раз. По ее словам, бесплатная раздача книг помогает разгрузить небольшое помещение магазина от скопившейся литературы, которая долго не находит «своего человека».

Раздадут челябинцам порядка полутора тысяч книг, они постепенно будут появляться на нескольких определенных стеллажах. В самой книжной лавке около восьми тысяч книг — все они появляются «с населения», когда челябинцы сдают библиотеки своих родственников или книги, которые уже прочитали.

Раздавать книги будут в течение месяца, до 1 сентября. Все подробности акции — в соцсетях книжной лавки «БУКвально».