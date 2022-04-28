Челябинскую премию для юных талантов «Андрюша‑2022» покажут в прямом эфире 10 площадок

Повтор гала‑концерта выйдет в эфире телеканала ОТВ

Грандиозный гала-концерт XIII детской премии в сфере искусства можно будет посмотреть онлайн на 10 площадках: сайте медиахолдинга «Первый областной» 1obl.tv, федеральной цифровой платформе «PRO.Культура.РФ», интернет-ресурсах Президентского фонда культурных инициатив, медиагрупп «Комсомольская правда» и «Наш Челябинск», а также в соцсетях фонда «Андрюша». Начало 28 апреля в 19:00 по местному времени. Также концерт покажут в записи на канале ОТВ 29 апреля в 19:30.

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. Уже 13 лет конкурс выявляет талантливых детей Южного Урала и оказывает судьбоносную поддержку на их творческом пути. Гала-концерт по традиции пройдет на главной региональной сцене — в Челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки. Около тысячи талантливых детей выступят в совместных номерах с приглашенными артистами — деятелями искусства и культуры федерального масштаба, друзьями фонда «Андрюша».





Ведущим праздника и в этот раз станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Он ежегодно с 2010 года приезжает в Челябинск, чтобы провести детский «Оскар» Челябинской области.

«Уверена, гости испытают удовольствие и гордость за талантливых ребят Южного Урала! Мы приготовили фееричный концерт, который впечатлит любого зрителя: и взрослого, и ребенка, как в зале, так и онлайн. Ежедневные репетиции под руководством режиссера Ларисы Сазоновой шли более месяца. Представим яркие массовые номера в самом современном техническом оснащении. Видеоконтент для концерта эксклюзивно создан креативным московским агентством One More Group, а финальным аккордом станет лазерное и мультимедийное шоу», — рассказывает основатель и директор детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Зрителей ожидают сюрпризы. В их числе — встреча с чемпионом мира по битбоксу, певцом и композитором, человеком-оркестром Вахтангом Каландадзе (г. Москва).

Прологом концерта станет массовый номер в формате мюзикла на песню «Все зависит от нас самих». В нем задействованы более трехсот танцоров и вокалистов — лауреатов и членов «Золотого фонда» премии «Андрюша» разных лет.





Ежегодно победители премии становятся участниками главного детского вокального проекта страны «Голос. Дети». На гала-концерте они исполнят одну из композиций этого шоу: песню Believer совместно со Светланой Коротеевой, профессором кафедры «Культуры и искусства» МосГУ, под сопровождение оркестра барабанщиков «Джамбо-Кидс». Также выпускники и подопечные фонда вместе с певицей, членом жюри премии «Андрюша» Ольгой Безруковой (г. Москва) исполнят песню Джона Леннона Imagion.

Аудитория насладится и голосом заслуженной артистки Республики Ингушетии солистки Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Анны Сидниной (г. Москва). Дополнит номер массовый танец Детской хореографической студии «Урал», дважды обладателя Гран-при премии «Андрюша».

Выступят и выпускники фонда, окончившие Российский институт театрального искусства: Сергей Зимин, ныне солист Ансамбля песни и пляски Военно-космических сил России, Татьяна Бикмухаметова, солистка «Молодежки» театра «Геликон-опера». Они исполнят знаменитую композицию «Призрак оперы», а хореографическое оформление создаст дважды лауреат премии «Андрюша» ансамбль танца «Эхо».

И конечно, на сцену выйдут победители премии «Андрюша-2022»! Новые подопечные фонда получат статуэтки «Мальчик, зажигающий звезды» и призовые поездки. Их педагоги будут награждены денежными сертификатами для повышения квалификации. После конкурса лауреаты-2022 отправятся для обучения в Школу вокального мастерства Елены Образцовой в Санкт-Петербург, летнюю творческую мастерскую «Школы Виктора Маевского» в Суздаль, во Всероссийский центр «Орленок», на всероссийский хореографический летний лагерь «Данс-креатив» в Туапсе и другие фестивали.





В 2022 году в конкурсе приняли участие рекордное количество детей — 2741 из 45 населенных пунктов Челябинской области. Победителями стали 117 коллективов и солистов: 8 из них получили звание лауреатов и 109 вошли в «Золотой фонд» конкурса. В числе лауреатов XIII премии «Андрюша-2022»:

— Ева Цыбульская, 13 лет, г. Челябинск (номинация «Классический танец»),

— заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области ансамбль «Ералаш», 13—15 лет, г. Челябинск (номинация «Народный танец»),

— Образцовая хореографическая студия «Дети Магнитки», 12—13 лет, г. Магнитогорск,

— Образцовый коллектив современного танца Челябинской области «Акцент»,

— группа «Премьера», 12—14 лет, г. Челябинск (номинация «Эстрадный танец»),

— Детская хоровая студия «Радуга», старший хор, 11—15 лет, г. Челябинск (номинация «Академический вокал»),

— Эстрадный хор «Тутти» Образцовой студии эстрадного вокала «Тутти», 12—13 лет, г. Челябинск (номинация «Эстрадный вокал»),

— Макар Жалнин, 10 лет, г. Челябинск (номинация «Актерское мастерство»),

— Карина Абакарова, 15 лет, г. Аша (номинация «Изобразительное искусство»).

Проект реализуется при финансовой поддержке гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.