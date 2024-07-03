Челябинскую область ждет юбилейный Бажовский фестиваль

На Южном Урале вновь соберутся народники со всех городов страны

Вблизи села Демарино Пластовского района вскоре соберутся мастера-ремесленники, артисты-народники, фольклористы и любители исконного творчества со всей России. Все потому, что с 5 по 7 июля здесь пройдет традиционный народный Бажовский фестиваль. Как поделились организаторы, в этом году участников ждут новые площадки, конкурсы и даже мини-салон от уральских брадобреев.

В программе фестиваля — более двух сотен творческих коллективов, почти семь сотен ремесленников, а еще семейные конкурсы, встреча праздника Ивана Купалы, массовое плетение венков и дегустация ста литров самого летнего супа — окрошки.





Подготовят мероприятия не только для взрослых, но и для детей: юных участников Бажовки ждут традиционные игры народов России — от бирюлек до городков, хоровода и салок.





Впервые на фестивале заработает фольклорная сцена с театральными коллективами и уроками по традиционным народным танцам. Помимо артистов театров, для южноуральцев выступят коллективы «Малахит», «Ариэль» и «Ералаш», а также новые гости фестиваля из Москвы и Санкт-Петербурга: фолк- и этнопроекты «КоленкорЪ», RunaProjekt, «ОТАВА Ё», «Папьемошенники».

Феномен Бажовки и творчество уральских мастеров привлекают внимание не только гостей и ремесленников, но и профессиональных музейных работников. Поэтому одним из главных событий фестиваля станет подписание договора о сотрудничестве между Минкультом Челябинской области и Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства из Москвы.

С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте и в соцсетях Бажовского фестиваля.



