Сегодня, 8 декабря, состоялась торжественная юбилейная церемония, посвященная 125‑летию Челябинской областной универсальной научной библиотеки, с участием руководителей города и области, профильных министерств и общественных деятелей. Публичка отмечает юбилей под девизом «Больше чем библиотека».

«Это не просто хранилище книг, а важный научно-досуговый культурный центр. Библиотека является важным звеном в цифровой экономике нашего региона. На базе нашей публичной библиотеки открыт проектный офис национального проекта „Культура“. Это главная библиотека Челябинской области. Я горжусь тем, что именно здесь родились такие проекты, как Южно-Уральская книжная ярмарка и Всероссийский форум #Рыжийфест»,

— отметила руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

В декабре Челябинская Публичка запустила в социальных сетях проект «Угадай книгу по отрывку». Деятели искусства, бизнесмены, спортсмены, общественные и политические деятели читают отрывки из произведений классической и современной литературы, а читателям предлагается угадать, откуда этот отрывок.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм и большой личный вклад в развитие библиотечного дела Челябинской области Почетной грамотой губернатора Челябинской области были награждены лучшие сотрудники.Ирина Текслер вручила библиотеке подарок: две работы живописца Сергея Манюшко, запечатлевшего утренний и вечерний Челябинск.