Решением Челябинской городской думы скверу, расположенному на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, присвоено имя Чингиза Айтматова. Инициатором выступила Челябинская городская общественная организация «Кыргызская национально-культурная автономия „Мекендештер“» («Соотечественники»).
«В произведениях Айтматова не раз упоминаются южноуральские стройки первых пятилеток, его военная проза не обходит стороной легендарный „Танкоград“, на сцене челябинских театров зрители видели десятки постановок по его произведениям», — отмечают общественники.
Кыргызская национально-культурная автономия «Мекендештер» заверила власти Челябинска, что совместно с правительством Киргизской Республики они готовы участвовать в благоустройстве сквера и установке памятника Чингизу Айтматову.
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